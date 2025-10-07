Samsung выпустила One UI 8 для линейки Galaxy S22 — последнее обновление Android | The GEEK
close
Новости

Samsung выпустила One UI 8 для линейки Galaxy S22 — последнее обновление Android

Со следующего года Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra будут получать только патчи безопасности.

Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra начали получать долгожданное обновление One UI 8 на базе Android 16. Для пользователей эта новость одновременно и хорошая, и плохая. С одной стороны, они получают самую свежую версию системы. С другой — это, скорее всего, последнее крупное обновление для их устройств.

Когда Samsung выпустила серию Galaxy S22 с Android 12, она пообещала четыре больших обновления Android. Таким образом, Android 16 становится для них четвертым и финальным. Маловероятно, что компания изменит свое решение, ведь для более новых флагманов, таких как Galaxy S24 и Galaxy S25, действует уже новая политика — семь лет обновлений.

Полная поддержка смартфонов не прекращается. Серия Galaxy S22 будет продолжать получать обновления безопасности до 2026 года. Однако придут ли на эти смартфоны промежуточные версии системы, например One UI 8.5, пока неизвестно.

One UI 8 уже стала доступна для линейки Galaxy S22 в некоторых странах Европы и в Индии. Прошивка «весит» около 3,1 ГБ и включает в себя свежий патч безопасности от 1 сентября 2025 года. Но, пожалуй, самым неприятным сюрпризом стало то, что Galaxy S22 не получил новые функции искусственного интеллекта Galaxy AI.

id·212071·20251007_2011
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Список смартфонов Vivo и iQOO, которые получат OriginOS 6 (Android 16)
Этот день настал: Sony перестала класть зарядные USB-кабели в комплект к смартфонам
Google сняла с продажи восстановленные Pixel 6 и Pixel 6 Pro
Nothing добавила новую функцию кнопке Essential Key в Phone (3), (3a) и (3a) Pro
Список смартфонов и планшетов OnePlus, которые получат Android 16 (OxygenOS 16)
OxygenOS 16 на базе Android 16 получила дату выхода
Apple увеличит производство iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max из-за высокого спроса
Стала известна дата глобального запуска OnePlus 15
Tecno Spark Slim появился в России до официального анонса
Яндекс Маркет запустил продажи смартфона iQOO Z10R
Еще 6 смартфонов Samsung получили One UI 8 на базе Android 16
iPhone Air и Samsung S25 Edge показали одинаковое время работы в тесте автономности
Samsung Galaxy S26 Ultra с S-Pen в корпусе показали на рендере
Мировой анонс OriginOS 6 на базе Android 16 состоится 15 октября
Samsung выпустила Galaxy A36 и A56 в новых расцветках
Samsung выпустила переносной телевизор с сенсорным экраном и аккумулятором
13 смартфонов Samsung начали получать стабильную версию One UI 8
Samsung начнет показывать рекламу на некоторых премиальных «умных» холодильниках
Официальный график выхода One UI 8 для смартфонов и планшетов Samsung
HONOR показала дизайн MagicOS 10 — «жидкое стекло» из iOS 26 на минималках

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  3. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  4. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  5. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры
Смотреть все обзоры