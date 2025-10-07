Samsung выпустила One UI 8 для линейки Galaxy S22 — последнее обновление Android

Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra начали получать долгожданное обновление One UI 8 на базе Android 16. Для пользователей эта новость одновременно и хорошая, и плохая. С одной стороны, они получают самую свежую версию системы. С другой — это, скорее всего, последнее крупное обновление для их устройств.

Когда Samsung выпустила серию Galaxy S22 с Android 12, она пообещала четыре больших обновления Android. Таким образом, Android 16 становится для них четвертым и финальным. Маловероятно, что компания изменит свое решение, ведь для более новых флагманов, таких как Galaxy S24 и Galaxy S25, действует уже новая политика — семь лет обновлений.

Полная поддержка смартфонов не прекращается. Серия Galaxy S22 будет продолжать получать обновления безопасности до 2026 года. Однако придут ли на эти смартфоны промежуточные версии системы, например One UI 8.5, пока неизвестно.

One UI 8 уже стала доступна для линейки Galaxy S22 в некоторых странах Европы и в Индии. Прошивка «весит» около 3,1 ГБ и включает в себя свежий патч безопасности от 1 сентября 2025 года. Но, пожалуй, самым неприятным сюрпризом стало то, что Galaxy S22 не получил новые функции искусственного интеллекта Galaxy AI.