Стало известно, какие смартфоны Samsung Galaxy получат One UI 5.0 до конца года

В сети появился перечень устройств Samsung Galaxy, которые обязательно получат стабильную прошивку One UI 5.0 на базе Android 13 в этом году. Примечательно, что там не только флагманские устройства.
Итак, в этом году стабильную версию получат такие модели:
- Линейка Galaxy S21.
- Линейка Galaxy S22.
- Galaxy Z Fold 3 и Z Fold 4.
- Galaxy Z Flip 3 и Z Flip 4.
- Смартфон среднего уровня Galaxy A53.
Пока неясно, будут ли ещё какие-то модели в списке или нет. Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S23+ получит более ёмкий аккумулятор и старый дизайн.
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