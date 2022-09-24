Стало известно, какие смартфоны Samsung Galaxy получат One UI 5.0 до конца года

В сети появился перечень устройств Samsung Galaxy, которые обязательно получат стабильную прошивку One UI 5.0 на базе Android 13 в этом году. Примечательно, что там не только флагманские устройства.

Итак, в этом году стабильную версию получат такие модели:

Линейка Galaxy S21.

Линейка Galaxy S22.

Galaxy Z Fold 3 и Z Fold 4.

Galaxy Z Flip 3 и Z Flip 4.

Смартфон среднего уровня Galaxy A53.

Пока неясно, будут ли ещё какие-то модели в списке или нет. Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S23+ получит более ёмкий аккумулятор и старый дизайн.

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