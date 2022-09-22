Samsung Galaxy S23+ получит более ёмкий аккумулятор и старый дизайн

Новая линейка смартфонов Samsung Galaxy S23 будет мало отличаться от нынешней по дизайну и размерам. Однако аккумуляторы всё же станут более ёмкими. Во всяком случае, это касается Galaxy S23+.

По данным источника, как минимум эта модель получит батарею ёмкостью на 5% выше, чем у S22+. Это примерно 4700 мАч. Хотя увеличение незначительно, однако это всё же какой-то прогресс. Важно отметить, что размеры смартфона не изменятся.

Пока не сообщается, будут ли Galaxy S23 и S23 Ultra оснащаться более ёмкими аккумуляторами или нет. Ведь у S22 показатель составляет всего лишь 3700 мАч, чего мало по современным меркам.

Также, по слухам, эти смартфоны могут получить SoC Exynos 2300, хотя и не на всех рынках.

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