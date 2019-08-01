Samsung Galaxy Note20 могут сделать игровым смартфоном

Не утихают разговоры о смартфоне от Samsung – модели Galaxy Note20. Если раньше это был всего лишь флагман с доступом ко множеству игр с помощью сервисов Xbox Game Pass и Microsoft Project Cloud, то на данный момент производитель немного изменил его предназначение. Если верить источнику, то сейчас рассматриваемая модель позиционируется, как игровой смартфон.

Почему произошел такой непонятный ребрендинг – сказать трудно. Ведь мы знаем, что создатели мобильных устройств стараются не смешивать все в одну кучу. Если это обычный девайс, то упор делается на экран, камеры и удобство работы. Если игровой смартфон, то упор делается все на тот же экран, производительность, звук и систему охлаждения. Но южнокорейский гигант решил сделать «Все в одном».

И дело здесь даже не в бесплатной подписке на три месяца на Xbox Game Pass. Есть версия о том, что в некоторых странах в случае оформления предварительного заказа на Galaxy Note20, покупателю будет отправлен подарок – геймпад MOGA X5-X+. А вот другим остается лишь приобрести этот аксессуар отдельно. Интересно, сделает ли популярным этот смартфон подписка на игровой сервис и геймпад в подарок?