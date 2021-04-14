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Новости

Samsung анонсировала презентацию 28 апреля. Компания обещает «мощные» новинки

Samsung объявила дату презентации Galaxy Unpacked, которая пройдёт 28 апреля в 17:00 по московскому времени. Мероприятие покажут в онлайн-формате, без участия журналистов и других гостей.

Слоган на тизере The most powerful Galaxy is coming, можно перевести как «Самый мощный Galaxy приближается». Какое это будет устройство – не уточняется. Стоит предположить, что Samsung может представить обновлённые «раскладушки» Galaxy Z Flip 2 и Z Fold 3, а также новую линейку ноутбуков.

Также вчера дату своей презентации назвала Apple. Она пройдёт чуть раньше – 20 апреля.

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Источник:
The GEEK
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