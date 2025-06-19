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Слили рендеры раскладушек Galaxy Z Flip 7 и Fold 7 перед официальной премьерой

Samsung готовит новые складные флагманы, но дизайн уже не секрет.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 19:31

Samsung только подтвердила дату летнего Galaxy Unpacked, а изображения ключевых новинок уже оказались в сети. Инсайдер @OnLeaks слил пресс-рендеры Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7, которые должны были показать на презентации.

Судя по рендерам, Fold 7 стал тоньше в сложенном виде, а Flip 7 получил увеличенный внешний экран без вырезовю. Цвета тоже известны: синий и чёрный стали одними из базовых вариантов для обеих моделей.

Глобальная премьера ожидается на Galaxy Unpacked в июле. До того момента фанатам остаётся лишь ждать подробностей о характеристиках.

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Источник:
Androidheadlines
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