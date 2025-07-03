FaceTime в iOS 26 блокирует видео при малейшей обнажёнке

В бета-версии iOS 26 пользователи обнаружили новую функцию: FaceTime автоматически приостанавливает видеозвонок, если в кадре замечена нагота.

Как сообщил пользователь @iDeviceHelp в X, при срабатывании защиты приложение замораживает аудио и видео, а на экране появляется предупреждение. После этого можно либо продолжить звонок, либо завершить его.

Изначально функция была разработана для детских аккаунтов как часть системы Communication Safety. Но в текущей версии беты она, судя по всему, срабатывает и у взрослых пользователей. Неясно, является ли это багом или намеренным решением Apple.

Функцию можно вручную включить в настройках: «Конфиденциальность и безопасность» → «Предупреждения об откровенном контенте». Apple подчёркивает, что весь анализ видео происходит исключительно на устройстве и данные не передаются на серверы компании.

Релиз iOS 26 состоится в сентябре вместе с презентацией iPhone 17.