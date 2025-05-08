Новости

Samsung объявила дату презентации Galaxy S25 Edge

Прямой конкурент iPhone 17 Air уже на подходе.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 09:58

Samsung официально подтвердила, что презентация Galaxy S25 Edge состоится 12 мая 2025 года в 20:00 по восточному времени (13 мая в 4:00 по МСК). Устройство называют прямым конкурентом iPhone 17 Air, а его ключевая особенность — тонкий корпус с изогнутым дисплеем и фокус на дизайне (более подробно в отдельной заметке).

По данным инсайдеров, смартфон получит процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy, AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 3900 мА·ч и поддержку быстрой зарядки. Также ожидается стеклянный корпус, сканер отпечатков под экраном и двойная камера с новым алгоритмом постобработки.

Ожидаемая цена — от 900 долларов в базовой конфигурации. Galaxy S25 Edge будет доступен в нескольких цветах, включая серебристый, чёрный и новый оттенок «ледяной синий».

Полноценные характеристики и финальный дизайн покажут 12 мая на фирменном мероприятии Samsung. Презентация пройдёт в онлайн-формате и будет транслироваться на официальном сайте компании.

🎧 Хочешь новые наушники? Подпишись на наш Telegram-канал и участвуй в розыгрыше TECNO FreeHeat 1!
Теги: 
Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

Вышел геймплейный трейлер Mafia: The Old Country
сегодня в 18:23
Samsung объявила дату презентации Galaxy S25 Edge
сегодня в 09:58
Figma представила ИИ-инструменты для разработки сайтов, приложений и векторной графики
вчера в 20:52
В сеть утекли изображения двух моделей ROG Ally 2, одна из них с кнопкой Xbox
вчера в 12:43
В Genshin Impact удалят аккаунты игроков без подтверждения возраста
вчера в 10:33
Яндекс Фабрика представила свои первые вакуумные наушники Commo OST Earphones с активным шумоподавлением
вчера в 10:26
Huawei nova Y63 появился у ритейлеров с урезанными характеристиками и ценой выше предшественника
вчера в 09:51
iQOO Neo 10 Pro+ получит Snapdragon 8 Elite, экран 2К и батарею 7000 мАч
вчера в 03:00
Власти нескольких регионов РФ отключили мобильный интернет
вчера в 02:23
Больше запусков, меньше проверок: FAA расширила полномочия SpaceX
вчера в 02:00

Обзоры на The GEEK