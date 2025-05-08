Samsung объявила дату презентации Galaxy S25 Edge

Samsung официально подтвердила, что презентация Galaxy S25 Edge состоится 12 мая 2025 года в 20:00 по восточному времени (13 мая в 4:00 по МСК). Устройство называют прямым конкурентом iPhone 17 Air, а его ключевая особенность — тонкий корпус с изогнутым дисплеем и фокус на дизайне (более подробно в отдельной заметке).

По данным инсайдеров, смартфон получит процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy, AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 3900 мА·ч и поддержку быстрой зарядки. Также ожидается стеклянный корпус, сканер отпечатков под экраном и двойная камера с новым алгоритмом постобработки.

Ожидаемая цена — от 900 долларов в базовой конфигурации. Galaxy S25 Edge будет доступен в нескольких цветах, включая серебристый, чёрный и новый оттенок «ледяной синий».

Полноценные характеристики и финальный дизайн покажут 12 мая на фирменном мероприятии Samsung. Презентация пройдёт в онлайн-формате и будет транслироваться на официальном сайте компании.