Яндекс Фабрика представила портативные колонки Commo Stage

Яндекс Фабрика выпустила первую линейку Bluetooth-колонок под брендом Commo. В серию вошли две модели — Stage 5 и Stage 30. Обе защищены по стандарту IP67 и могут работать в связке.

Младшая модель Commo Stage 5 оснащена динамиком мощностью 5 Вт и пассивным излучателем. Устройство предназначено для дома, офиса или поездок. Колонка работает до 10 часов без подзарядки и воспроизводит как низкие, так и высокие частоты без искажений.

Commo Stage 5

Commo Stage 30 мощнее — 30 Вт. Она рассчитана на вечеринки, пикники и открытые пространства. Благодаря овальному динамику формата racetrack и встроенному твитеру звук становится объёмным, с выраженными басами. Время автономной работы — до 15 часов.

Commo Stage 30

Обе модели выполнены в четырёх цветах: серо-зелёном, лавандовом, чёрном и льняном. В комплект входят кабель USB-C, ремешок и карабин. Встроенный микрофон позволяет принимать звонки напрямую с устройства.

Два устройства одной модели можно объединить в стереопару. А для масштабного звука до 10 колонок Commo Stage синхронизируются между собой. Подключение осуществляется через Bluetooth 5.3.

Продажи начались на Яндекс Маркете. Цена Commo Stage 5 составляет 3490 рублей, Commo Stage 30 — 6990 рублей. Покупателям доступна 30-дневная подписка Яндекс Плюс. Лицом рекламной кампании стал музыкант Антон Беляев.