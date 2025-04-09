Инсайдер: ультратонкий Samsung Galaxy S25 Edge выйдет только в двух странах

Релиз Samsung Galaxy S25 Edge состоится в конце мая 2025 года, однако ультратонкий смартфон сначала выйдет только в Южной Корее и Китае. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Ice Universe.

По предварительной информации, компания не планирует устраивать отдельную презентацию. При этом ограниченным запуском Samsung хочет посмотреть на интерес пользователей к Galaxy S25 Edge, прежде чем выпускать его на глобальном рынке. Это может свидетельствовать о том, что компания не уверена в успехе новинки.

Главной особенностью новинки станет рекордно тонкий корпус — всего 5,84 мм. Это делает S25 Edge одним из самых тонких смартфонов на рынке. Подробнее о предстоящей новинке читайте в отдельном материале.

Кроме того, в конце марта официальные рендеры ультратонкого Galaxy S25 Edge слили в сеть.