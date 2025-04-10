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Флагманский Samsung Galaxy S25 Ultra подешевел в России на 50%

Ценник упал ниже 85 тыс. рублей.

Прошло почти три месяца с момента выхода линейки Samsung Galaxy S25. За это время главный флагман серии — Galaxy S25 Ultra — значительно подешевел на российском рынке, выяснила редакция The GEEK.

На старте продаж модель с 256 ГБ встроенной памяти продавалась за 159 990 рублей. Сейчас же на маркетплейсах ее можно приобрести уже от 83,2 тысячи рублей, то есть почти на 50% дешевле. Важно, что такой S25 Ultra продается с годовой гарантией и не требует дополнительной оплаты таможенных пошлин, цена является окончательной.

В то же время в крупных торговых сетях флагман в такой же конфигурации по-прежнему стоит порядка 138 тысяч рублей, что существенно выше предложений от сторонних продавцов.

Galaxy S25 Ultra — флагман Samsung, оснащенный 6,9-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 ГБ оперативной памяти, четырьмя основными камерами и батареей на 5000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт. Подробнее о Galaxy S25 Ultra читайте в нашем материале.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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