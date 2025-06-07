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Анонс The CUBE — многопользовательский RPG-шутер по вселенной Atomic Heart

Игроков ждет живой мир, полный запоминающихся героев, разнообразных биомов и врагов, включая могущественных боссов.

На фестивале Summer Game Fest 2025 студия Mundfish, помимо Atomic Heart 2, анонсировала новый проект — The CUBE. Это многопользовательский RPG-шутер, действие которого разворачивается в мире Atomic Heart.

В центре истории — гигантский парящий Куб с вращающимися гранями, представляющий угрозу человечеству. Игрокам предстоит раскрыть тайны Куба и расшифровать уравнение.

Разработчики реализовали в The CUBE уникальную технологию, позволяющую тысячам объектов онлайн и в реальном времени одновременно двигаться и вращаться на огромных участках ландшафта. По их словам, благодаря ей, геймеров ждут естественная физика и баллистика, плавные переходы, точное отслеживание объектов и синхронная многопользовательская игра.

Страница игры уже появилась в Steam. The CUBE выйдет на ПК и консолях, но дата релиза пока неизвестна.



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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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