Анонс The CUBE — многопользовательский RPG-шутер по вселенной Atomic Heart

На фестивале Summer Game Fest 2025 студия Mundfish, помимо Atomic Heart 2, анонсировала новый проект — The CUBE. Это многопользовательский RPG-шутер, действие которого разворачивается в мире Atomic Heart.

В центре истории — гигантский парящий Куб с вращающимися гранями, представляющий угрозу человечеству. Игрокам предстоит раскрыть тайны Куба и расшифровать уравнение.

Разработчики реализовали в The CUBE уникальную технологию, позволяющую тысячам объектов онлайн и в реальном времени одновременно двигаться и вращаться на огромных участках ландшафта. По их словам, благодаря ей, геймеров ждут естественная физика и баллистика, плавные переходы, точное отслеживание объектов и синхронная многопользовательская игра.

Страница игры уже появилась в Steam. The CUBE выйдет на ПК и консолях, но дата релиза пока неизвестна.



