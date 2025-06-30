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Тонкий Galaxy S25 Edge провалился в продажах

Смартфон должен был заменить линейку S Plus, но не оправдал ожиданий.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 17:01

По данным издания The Elec, модель S25 Edge показала необычно слабые результаты после старта продаж. Источник утверждает, что Samsung была вынуждена пересмотреть производственные планы и уменьшить объёмы сборки устройства.

S25 Edge задумывался как альтернатива iPhone 17 Air и одновременно замена для серии Galaxy S Plus. Модель делала акцент на компактность и малую толщину корпуса, но это не обеспечило должного интереса со стороны покупателей.

На фоне снижения производства Edge-линейки компания перенаправила ресурсы на флагманские складные смартфоны. Производство Galaxy Z Fold7 увеличено с 400 до 600 тысяч штук. По информации The Elec, эти устройства ориентированы в первую очередь на американский рынок.

Будущее S25 Edge остаётся под вопросом. Пока неясно, продолжит ли Samsung развивать серию после слабого старта.

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Источник:
The Elec
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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