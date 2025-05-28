Ультратонкий Infinix Hot 60 Pro+ сравнили по толщине с Samsung Galaxy S25 Edge

Инсайдер Ice Universe заполучил Infinix Hot 60 Pro+, который обещает стать самым тонким смартфоном с изогнутым экраном, и сравнил с ультратонким Samsung Galaxy S25 Edge. Соответствующее видео он опубликовал в соцсетях.

Визуально Hot 60 Pro+ выглядит тоньше из-за закругленного дисплея, но на деле толщина корпуса Galaxy S25 Edge меньше — 5,8 мм против 5,95 мм. При этом смартфон Infinix легче — 154,6 грамма против 163,8 грамма.

Ранее Ice Universe рассказал, что Hot 60 Pro+ уже поступил в массовое производство. Ожидается, что стоимость новинки составит менее $500. Это делает его более доступным на фоне Galaxy S25 Edge, стоимость которого стартует от $1099.