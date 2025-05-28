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Ультратонкий Infinix Hot 60 Pro+ сравнили по толщине с Samsung Galaxy S25 Edge

Самый тонкий смартфон с плоским экраном и самый тонкий смартфон с изогнутым экраном.

Инсайдер Ice Universe заполучил Infinix Hot 60 Pro+, который обещает стать самым тонким смартфоном с изогнутым экраном, и сравнил с ультратонким Samsung Galaxy S25 Edge. Соответствующее видео он опубликовал в соцсетях.

Визуально Hot 60 Pro+ выглядит тоньше из-за закругленного дисплея, но на деле толщина корпуса Galaxy S25 Edge меньше — 5,8 мм против 5,95 мм. При этом смартфон Infinix легче — 154,6 грамма против 163,8 грамма.

Ранее Ice Universe рассказал, что Hot 60 Pro+ уже поступил в массовое производство. Ожидается, что стоимость новинки составит менее $500. Это делает его более доступным на фоне Galaxy S25 Edge, стоимость которого стартует от $1099.

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Источник:
The GEEK, X
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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