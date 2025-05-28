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Популярные смартфоны Samsung после обновления превратились в «кирпичи»

Устройства уходят в бесконечную перезагрузку.

После свежего обновления системы владельцы Samsung Galaxy A56 столкнулись с бесконечной перезагрузкой. Смартфоны становятся непригодными для использования. Соответствующие жалобы появились на форуме Samsung Community.

Официальных комментариев от Samsung пока не поступало, но пользователи нашли временное решение. Для восстановления нужно выключить смартфон, извлечь SIM-карту, а затем снова включить. После успешной загрузки ОС «симку» можно вставить обратно.

Ошибка, судя по всему, не носит массовый характер. Более того, модели Galaxy A26 и A36, получившие то же обновление, с подобными сбоями не столкнулись.

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Источник:
PhoneArena
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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