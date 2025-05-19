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Galaxy Z Fold 7 и трифолд-смартфон могут получить титановую конструкцию вместо углеродного волокна

Это сделает устройства тоньше и прочнее, а от S Pen, возможно, откажутся.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 13:44

Samsung планирует сделать новые складные смартфоны тоньше и легче, и в этом может помочь титан. По данным источников, Galaxy Z Fold 7 и ожидаемый трифолд-смартфон, получат титановую заднюю панель, заменив прежний углеродный каркас, которые используется со времён Z Fold 3.

Ранее компания уже экспериментировала с титаном в ограниченной серии Z Fold Special Edition. Сейчас же речь идёт о массовом применении титана в коммерческих моделях. Выбор объясняется стремлением повысить прочность устройства при снижении веса, особенно на фоне усиливающейся конкуренции со стороны китайских брендов.

Хотя углеродное волокно легче титана, его производство намного дороже, и это также могло повлиять на решение Samsung. К тому же титан обеспечивает надёжную жёсткость для важного элемента складных конструкций, а именно задней панели между дисплеем и шарниром.

Также Samsung может отказаться от встроенного стилуса S Pen, чтобы дополнительно уменьшить толщину корпуса. Компания разрабатывает новую OLED-панель, которая будет поддерживать стилус и не будет требовать отдельного слоя для распознавания касаний, как у Apple Pencil.

Анонс новых складных моделей ожидается в начале июля, и в ближайшие недели могут появиться утечки с маркетинговыми изображениями и спецификациями.

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Источник:
The GEEK
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