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Galaxy S25 Edge высмеял iPhone в рекламе с шарами

Samsung выпустил рекламу Galaxy S25 Edge, где сравнил устройство с iPhone и сделал акцент на массе и толщине.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 09:52

Samsung вернулся к давней традиции сравнивать свои смартфоны с продуктами Apple. На этот раз объектом для иронии стал iPhone в контексте новой рекламы Galaxy S25 Edge. В ролике оба устройства подвешены на гелиевых шарах. После их лопания iPhone сразу падает, в то время как более лёгкий Galaxy Edge продолжает парить, подчёркивая преимущество в массе.

Толщина Galaxy S25 Edge составляет 5,8 миллиметра, а вес — 163 грамма. Визуально конкурент в ролике не упоминается по имени, но дизайн однозначно отсылает к iPhone. Таким образом, Samsung делает ставку на сверхтонкий корпус, в то время как Apple пока официально не представила ответную модель.


Galaxy S25 Edge построен на платформе Snapdragon 8 Elite и оснащён камерой на 200 мегапикселей. Устройство защищено по стандарту IP68, а дисплей покрыт стеклом Gorilla Armor 2. Стоимость модели начинается от 1100 долларов. Единственный вопрос, который вызывает споры — это аккумулятор на 3900 мАч, в то время как у ближайшего iPhone аналогичной категории установлена батарея на 4000 мАч.

По слухам, Apple готовит iPhone 17 Air, который может выйти осенью 2025 года и стать самым тонким смартфоном в истории Apple — менее 6 миллиметров.

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Теги: 
Источник:
Gizmochina
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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