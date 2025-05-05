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Samsung запустила массовое производство Galaxy Z Fold 7 и Flip 7

Но производственные цели снижены на 40% из-за ожидаемого спада спроса на «раскладушки».

Samsung запустила производство новых складных смартфонов Galaxy Z Fold 7 и Flip 7, а также аксессуаров к ним. Об этом рассказал инсайдер под ником PandaFlashPro.

Однако есть и неприятный для Samsung момент — сообщается, что в этом году компания установила более низкие производственные цели, ожидая меньший спрос на «раскладушки».

По слухам, Flip 7 выйдет в количестве 3 млн единиц, тогда как Fold 7 — 2 млн единиц. В общей сложности это на 40% меньше, чем произведенное количество их предшественников.

Презентация Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 ожидается в начале июля.

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Источник:
Gizmochina, X
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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