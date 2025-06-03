«Яндекс Музыка» выпустила приложение для смарт-часов Samsung Galaxy Watch

«Яндекс Музыка» выпустила автономное приложение для смарт-часов Samsung Galaxy Watch. Оно позволяет слушать музыку, книги или подкасты без подключения к смартфону.

Приложение получило все ключевые функции «Яндекс Музыки» — «Мою волну», возможность ставить лайки, «Коллекцию», а также спортивные рекомендации («Бег» и «Тренируюсь»). Кроме того, есть раздел «Скачанное», куда можно заранее загрузить аудиоконтент для прослушивания без интернета.

Приложение «Яндекс Музыки» доступно для часов Galaxy Watch 4 и новее. Установить его можно через Google Play.