В России открыли предзаказ на новый планшет HUAWEI MatePad Pro 12,2”

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о начале предзаказа на новый планшет HUAWEI MatePad Pro 12,2″. Новинка получила двойной OLED-экран, тонкий корпус 5,5 мм и возможности, которые подойдут как для офисной работы, так и для творчества.

Планшет оснащен 12,2-дюймовым Tandem OLED-экраном с разрешением 2800×1840 пикселей и яркостью до 2000 нит. Есть также версия с технологией PaperMatte.

Аппаратной основой MatePad Pro 12,2″ стал 8-ядерный процессор Kirin T91. Его дополняют 12 ГБ оперативной памяти и хранилище на 256/512 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор на 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.

Устройство поставляется вместе с клавиатурой HUAWEI Glide Keyboard. Она тонкая, весит 420 граммов, крепится магнитами и превращает планшет в ноутбук. На клавиатуре есть тачпад и место для хранения стилуса.

Для художников в планшете предусмотрена программа GoPaint с возможностью создавать реалистичные рисунки маслом и даже анимацию. А для работы с документами доступна полноценная версия WPS Office.

HUAWEI MatePad Pro 12,2» в зеленом и черном цветах

Стоимость новинок:

HUAWEI MatePad Pro 12,2» PaperMatte (12/512 ГБ) — 79 999 рублей (до 10 июля, со скидкой и стилусом HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) с беспроводной мышью HUAWEI в подарок).

HUAWEI MatePad Pro 12,2» (12/256 ГБ) — 69 999 рублей (до 10 июля, со скидкой и стилусом HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) с беспроводной мышью HUAWEI в подарок).