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Новые игровые ноутбуки Acer Nitro Lite с RTX 3050 появились в продаже в России

Новинки получили 16-дюймовые экраны, процессор Intel Core 13-го поколения и дискретные видеокарты.

Компания Acer представила в России новую линейку ноутбуков Nitro Lite 16 (NL16-71G). Устройства получили экраны с частотой обновления 165 Гц, процессор Intel Core 13-го поколения и дискретные видеокарты NVIDIA GeForce RTX xx50.

Nitro Lite 16 оснащены 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей, частотой обновления 165 Гц, соотношением сторон 16:10, яркостью 300 нит и 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB.

Модели работают на базе процессора Intel Core i5-13420H. Его дополняют 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ PCIe NVMe. Автономность обеспечивается батареей на 53 Втч (до 9,5 часов работы на одном заряде) с поддержкой зарядки 100 Вт.

Пользователям доступен Nitro Lite 16 в двух конфигурациях — с видеокартой GeForce RTX 2050 или GeForce RTX 3050. Представители Acer отметили, что в будущем также появится версия с GeForce RTX 4050 и поддержкой технологии DLSS 3.5.

Ноутбуки Acer Nitro Lite 16 уже доступны по цене от 64 999 рублей за конфигурацию с видеокартой RTX 2050 и 72 999 рублей за версию RTX 3050.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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