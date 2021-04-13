Официально: Apple проведет презентацию 20 апреля

Буквально сегодня голосовой помощник Siri, случайно озвучил дату следующей презентации Apple. Компания не заставила долго ждать и озвучила дату специального мероприятия на котором покажет новые продукты.

Согласно официальному сайту Apple, презентация под названием “Полный расцвет” пройдет 20 апреля в 20:00 мск.

Традиционно Apple не озвучивает тему презентации и интригует загадками до последнего. По информации Bloomberg, компания может представить новые iPad Pro, которые получат интегрированную в iPad Pro технологию светодиодов MiniLED для подсветки экрана. Кроме того, ожидается анонс беспроводных наушников AirPods 3 и новых iMac.