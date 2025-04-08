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Samsung прекратила поддержку серии смартфонов Galaxy S20

Последнее обновление устройства получили в марте 2025 года.

Samsung прекратила поддержку смартфонов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, которые дебютировали в 2020 году. Первоначально устройства получили четыре года обновлений, однако в 2024 году компания перевела их на квартальные патчи безопасности вместо полного прекращения поддержки.

Смартфоны получили последнее обновление в марте 2025 года. После этого Samsung исключила Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra (включая версии с LTE и 5G) из графика выпуска обновлений. При этом Galaxy S20 FE и S20 FE 5G продолжат получать ежеквартальные патчи безопасности.

Смартфоны можно по-прежнему использовать, но отсутствие обновлений делает их более уязвимыми. Кроме того, со временем разработчики приложений могут прекратить поддержку устаревших версий Android.

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Источник:
Android Authority
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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