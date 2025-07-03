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Создатель «Игры в кальмара» раскрыл первоначальную концовку сериала

Хван Дон-хек всячески открещивается от американского спин-оффа.

Режиссер и автор сценария популярного корейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хек в интервью The Hollywood Reporter заявил, что ничего не знает о разработке американского спин-оффа его проекта.

По его словам, появление голливудской звезды Кейт Бланшетт в финале его сериала не было намеком на продолжение или новую историю. Изначально режиссер планировал, что главный герой, Сон Ки Хун, выживет, отправится к своей дочери в США и там станет случайным свидетелем вербовки в смертельную игру.

Идея сцены в том, что игру можно остановить в одной стране, но сама ее жестокая концепция будет жить, отметил Хван Дон-хек.

Что касается участия Кейт Бланшетт, то, по словам режиссера, это была его давняя мечта поработать со знаменитой актрисой. На данный момент ее эпизодическая роль не имеет сюжетного продолжения.

Между тем, в прессе активно обсуждается возможный американский спин-офф «Игры в кальмара». Сообщается, что режиссером проекта может выступить создатель «Бойцовского клуба» Дэвид Финчер, а съемки якобы могут начаться уже в декабре 2025 года. Однако Netflix пока никак не подтверждал эту информацию.

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Источник:
The Hollywood Reporter
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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