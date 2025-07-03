Создатель «Игры в кальмара» раскрыл первоначальную концовку сериала

Режиссер и автор сценария популярного корейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хек в интервью The Hollywood Reporter заявил, что ничего не знает о разработке американского спин-оффа его проекта.

По его словам, появление голливудской звезды Кейт Бланшетт в финале его сериала не было намеком на продолжение или новую историю. Изначально режиссер планировал, что главный герой, Сон Ки Хун, выживет, отправится к своей дочери в США и там станет случайным свидетелем вербовки в смертельную игру.

Идея сцены в том, что игру можно остановить в одной стране, но сама ее жестокая концепция будет жить, отметил Хван Дон-хек.

Что касается участия Кейт Бланшетт, то, по словам режиссера, это была его давняя мечта поработать со знаменитой актрисой. На данный момент ее эпизодическая роль не имеет сюжетного продолжения.

Между тем, в прессе активно обсуждается возможный американский спин-офф «Игры в кальмара». Сообщается, что режиссером проекта может выступить создатель «Бойцовского клуба» Дэвид Финчер, а съемки якобы могут начаться уже в декабре 2025 года. Однако Netflix пока никак не подтверждал эту информацию.