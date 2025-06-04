Ультратонкая раскладушка? Загадочный видеотизер Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung опубликовала первый видеотизер складного смартфона Galaxy Z Fold 7. Хотя сам ролик не раскрывает подробностей, сопроводительное описание на официальном сайте компании интригует.
В публикации под заголовком «Встречайте следующую главу Ultra» говорится о грядущем устройстве, сочетающем «искусство и инженерию». Полный текст:
«Samsung годами прислушивался к просьбам пользователей о больших экранах, лучших камерах и новых способах подключения и творчества. Спрос очевиден — Ultra-опыт, который выходит за рамки простого списка улучшенных функций в меньшем и более портативном форм-факторе.
Вот почему следующая глава Galaxy предоставит опыт, который органично сочетает в себе искусство и инженерию, чтобы поднять повседневные взаимодействия на новый уровень.
Втиснитесь в переполненный поезд метро для вечерней поездки со сложенным устройством в руке и используйте голосовое управление, чтобы искусственный интеллект нашел вам идеальный ресторан и отправил сообщение вашему собеседнику. Закончите неотправленное рабочее письмо во время поездки, а затем используйте мощную камеру, чтобы запечатлеть свой вечер. Инструменты на базе искусственного интеллекта позволяют весь день обмениваться сообщениями, просматривать веб-страницы и играть на ходу, чтобы вы могли сосредоточиться на своей жизни — и все это без обременения.
Благодаря ведущему в отрасли оборудованию, передовой производительности и бесшовной интеграции искусственного интеллекта, оптимизированной для складного формата, это то, чего пользователи ожидают от Galaxy Ultra.
А когда он раскладывается, он трансформируется в более захватывающий развлекательный центр, просторное рабочее пространство или многозадачный мощный инструмент, теперь улучшенные мощными функциями Galaxy AI, разработанными специально для складной формы.
Опыт Ultra готов раскрыться»,
— Samsung.
В хештегах к пресс-релизу упоминается именно Galaxy Z Fold 7, хотя до конца неизвестно, какое итоговое имя получит смартфон, учитывая многократное упоминание «Ultra». Речь может идти не просто о Galaxy Z Fold 7, а о новой версии с приставкой Ultra — Galaxy Z Fold 7 Ultra.
Кроме того, на тизере новая раскладушка Samsung выглядит достаточно тонкой. Не исключено, что компания готовится потягаться с OPPO Find N5 за звание самого тонкого складного смартфона. Но по слухам, толщина новинки составит 4,5 мм в разложенном виде, что на 0,3 мм больше вышеупомянутого «фолда» от OPPO, но меньше HONOR Magic V3.
Презентация смартфона ожидается уже в июле 2025 года.
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