Ультратонкая раскладушка? Загадочный видеотизер Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung опубликовала первый видеотизер складного смартфона Galaxy Z Fold 7. Хотя сам ролик не раскрывает подробностей, сопроводительное описание на официальном сайте компании интригует.

В публикации под заголовком «Встречайте следующую главу Ultra» говорится о грядущем устройстве, сочетающем «искусство и инженерию». Полный текст:

«Samsung годами прислушивался к просьбам пользователей о больших экранах, лучших камерах и новых способах подключения и творчества. Спрос очевиден — Ultra-опыт, который выходит за рамки простого списка улучшенных функций в меньшем и более портативном форм-факторе.

Вот почему следующая глава Galaxy предоставит опыт, который органично сочетает в себе искусство и инженерию, чтобы поднять повседневные взаимодействия на новый уровень.

Втиснитесь в переполненный поезд метро для вечерней поездки со сложенным устройством в руке и используйте голосовое управление, чтобы искусственный интеллект нашел вам идеальный ресторан и отправил сообщение вашему собеседнику. Закончите неотправленное рабочее письмо во время поездки, а затем используйте мощную камеру, чтобы запечатлеть свой вечер. Инструменты на базе искусственного интеллекта позволяют весь день обмениваться сообщениями, просматривать веб-страницы и играть на ходу, чтобы вы могли сосредоточиться на своей жизни — и все это без обременения.

Благодаря ведущему в отрасли оборудованию, передовой производительности и бесшовной интеграции искусственного интеллекта, оптимизированной для складного формата, это то, чего пользователи ожидают от Galaxy Ultra.

А когда он раскладывается, он трансформируется в более захватывающий развлекательный центр, просторное рабочее пространство или многозадачный мощный инструмент, теперь улучшенные мощными функциями Galaxy AI, разработанными специально для складной формы.

Опыт Ultra готов раскрыться»,

­— Samsung.