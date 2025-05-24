Samsung обновила график выхода One UI 7 на Android 15

Samsung опубликовала обновленный график выхода прошивки One UI 7 на базе Android 15. Соответствующий список устройств опубликовали на сайте Samsung Germany.
Согласно обновленному графику, большая часть устройств уже получила One UI 7, но не все. В частности, в июне 2025 года обновиться смогут владельцы следующих смартфонов и планшетов Samsung:
- Galaxy A55 5G
- Galaxy A54 5G
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A34 5G
- Galaxy A33 5G
- Galaxy A25 5G
- Galaxy A16, A16 5G
- Galaxy A15, A15 5G
- Galaxy A14, A14 5G
- Galaxy M53 5G
- Galaxy M33 5G
- Galaxy XCover7
- Galaxy XCover6 Pro
- Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (2024), Tab S6 Lite LTE (2024)
- Galaxy Tab Active5, Galaxy Tab Active5 5G
- Galaxy Tab Active4 Pro 5G
- Galaxy Tab Active4 Pro
- Galaxy Tab A9+, A9+ 5G
А в июле 2025 года апдейт придет на смартфон Galaxy A05s и планшет Galaxy Tab A9.
Параллельно с этим появляется информация о скором запуске бета-тестирования One UI 8. Некоторые пользователи уже начали получать уведомления о старте программы.
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