Samsung обновила график выхода One UI 7 на Android 15

Samsung опубликовала обновленный график выхода прошивки One UI 7 на базе Android 15. Соответствующий список устройств опубликовали на сайте Samsung Germany.

Согласно обновленному графику, большая часть устройств уже получила One UI 7, но не все. В частности, в июне 2025 года обновиться смогут владельцы следующих смартфонов и планшетов Samsung:

Galaxy A55 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy A16, A16 5G

Galaxy A15, A15 5G

Galaxy A14, A14 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy XCover7

Galaxy XCover6 Pro

Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (2024), Tab S6 Lite LTE (2024)

Galaxy Tab Active5, Galaxy Tab Active5 5G

Galaxy Tab Active4 Pro 5G

Galaxy Tab Active4 Pro

Galaxy Tab A9+, A9+ 5G

А в июле 2025 года апдейт придет на смартфон Galaxy A05s и планшет Galaxy Tab A9.

Параллельно с этим появляется информация о скором запуске бета-тестирования One UI 8. Некоторые пользователи уже начали получать уведомления о старте программы.