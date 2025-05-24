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Samsung обновила график выхода One UI 7 на Android 15

26 смартфонов и планшетов обновятся в июне и июле.

Samsung опубликовала обновленный график выхода прошивки One UI 7 на базе Android 15. Соответствующий список устройств опубликовали на сайте Samsung Germany.

Согласно обновленному графику, большая часть устройств уже получила One UI 7, но не все. В частности, в июне 2025 года обновиться смогут владельцы следующих смартфонов и планшетов Samsung:

  • Galaxy A55 5G
  • Galaxy A54 5G
  • Galaxy A53 5G
  • Galaxy A34 5G
  • Galaxy A33 5G
  • Galaxy A25 5G
  • Galaxy A16, A16 5G
  • Galaxy A15, A15 5G
  • Galaxy A14, A14 5G
  • Galaxy M53 5G
  • Galaxy M33 5G
  • Galaxy XCover7
  • Galaxy XCover6 Pro
  • Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (2024), Tab S6 Lite LTE (2024)
  • Galaxy Tab Active5, Galaxy Tab Active5 5G
  • Galaxy Tab Active4 Pro 5G
  • Galaxy Tab Active4 Pro
  • Galaxy Tab A9+, A9+ 5G

А в июле 2025 года апдейт придет на смартфон Galaxy A05s и планшет Galaxy Tab A9.

Параллельно с этим появляется информация о скором запуске бета-тестирования One UI 8. Некоторые пользователи уже начали получать уведомления о старте программы.

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Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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