«ВКонтакте» столкнулась с масштабным сбоем — не работает сайт и приложение

У социальной сети «ВКонтакте» произошёл крупный технический сбой. Около 14:45 мск пользователи начали массово сообщать о недоступности сайта и проблемах с обновлением данных в мобильном приложении.

При попытке зайти на сайт отображается сообщение: «Страница временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте ещё раз позже». В мобильной версии новостная лента и чаты не загружаются, а push-уведомления приходят с задержкой или не приходят вовсе.

В пресс-службе VK подтвердили наличие проблем и уточнили, что сбой затронул пользователей в ряде регионов. По заявлению компании, техническая команда уже занимается восстановлением стабильной работы платформы.

Сроки устранения неполадок пока не называются.

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