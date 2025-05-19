Яндекс Маркет открыл предзаказ на Samsung Galaxy S25 Edge

На Яндекс Маркет стартовал предзаказ на флагманский смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Доступны версии с 512 ГБ памяти в трёх цветах: титановый ледяной синий, титановый серебристый и чёрный титан. Стоимость — от 109 990 рублей, в зависимости от продавца.

Оформить предзаказ можно с 19 по 30 мая без предоплаты. В начале июня покупатель получит пуш-уведомление о старте продаж и сможет перейти к оформлению заказа.

Получить заказ можно будет в первой половине июня — через доставку или в пункте выдачи, в зависимости от условий продавца.

По данным Маркета, Samsung стабильно входит в тройку самых востребованных брендов. В первом квартале 2025 года продажи смартфонов корейской марки выросли в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом. В топе оказались Galaxy A55 5G, A16 4G, A35 5G, а также флагманы S24 Ultra и S24 FE.