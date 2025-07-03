Google начнёт снижать ёмкость батарей смартфонов через обновление

С 8 июля владельцы Pixel 6a начнут получать обновление с функцией Battery Health Assistance. Она автоматически ограничит зарядку и снижает фактическую ёмкость батареи при износе и отключить её будет невозможно.

Изначально информацию опубликовало издание Android Authority, а позже Google официально подтвердила планы. Согласно заявлению, механизм внедряется для «продления срока службы устройств и повышения безопасности». Однако в реальности речь идёт о жёстком программном вмешательстве: при определённом уровне износа система начнёт умышленно урезать объём заряда и снижать скорость зарядки.

Функция уже тестируется на Pixel 9a, но там её пока можно отключить. В случае с Pixel 6a и рядом более старых моделей такой возможности не будет — Battery Health Assistance станет обязательной.

Пока неясно, затронет ли изменение флагманские смартфоны Google, но вероятность высокая. Учитывая, что подобный подход уже вызывал скандалы, как в случае с Apple и её «ускоренным старением» iPhone. Google рискует повторить ту же историю, только с другой формулировкой.