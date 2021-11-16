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Новости

Safari теперь поддерживается 120 Гц на новых Macbook Pro

Вышла новая версия Safari Technology Preview под номером 135, которая получила важную функцию для MacBook Pro 2021. Отмечается, что новая версия браузера поддерживает частоту экрана в 120 Гц, что означает более плавный скроллинг.

Отметим, что macOS Monterey вышла без полной поддержки 120 Гц в стандартных программах. И вот теперь это решено. При этом важно понимать, что Technology Preview — это экспериментальная сборка браузера (как Chrome Canary), так что до релиза пройдёт ещё какое-то время.

Помимо этого, в Safari Technology Preview 135 можно выбирать основной цвет интерфейса, есть «ленивая» загрузка изображений и другие улучшения. Как отмечается, версию Safari Technology Preview можно установить параллельно с основной версией Safari.

Источник:
9to5mac
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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