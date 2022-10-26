Дома в России умнеют: покупатели чаще выбирают интеллектуальную технику

Спрос на умную бытовую технику в России резко повысился в период пандемии и продолжает расти. А с ним и рынок устройств — он уже увеличился на 150% с 2020 года, об этом сообщают Ведомости. К 2025 году, по предположениям экспертов, этот показатель удвоится.

Особой популярностью пользуются устройства для уборки и создания здорового микроклимата. Интересная динамика наблюдается в московском регионе. Каждый раз, когда город накрывают туманы, растет спрос на очистители воздуха. Представители маркетплэйсов отмечают, в дни высокой туманности покупки вырастают в 2,4 раза.

Среди воздухоочистителей популярностью пользуются модели TCL breeva, оснащенные Wi-Fi. Они составляют почти 80% продаж. Модуль Wi-Fi автоматизирует работу техники, позволяет управлять ей дистанционно и синхронизировать с другими устройствами умного дома.

На российском рынке воздухоочистители TCL breeva с Wi-Fi представлены в двух версиях — A2 и A3. Их выбирают за функциональность и стильный дизайн. За счет мощного мотора, многоступенчатой фильтрации и, в частности, фильтра HEPA H13 очистка воздуха происходит эффективно и быстро — комната в 23 кв. м очищается за 30 минут.

Оба устройства оснащены датчиками, которые постоянно мониторят качество воздуха и присылают уведомления о состоянии на смартфон. Управлять TCL breeva можно голосом, через приложение TCL Home и через систему умного дома.

Также большинство пользователей в числе преимуществ отмечает тихий режим работы. Он позволяет оставлять воздухоочиститель работать всю ночь — звук не нарушает сон, а чистый воздух делает его здоровее.

Воздухоочистители TCL breewa A2 Wi-Fi и TCL breewa A3 Wi-Fi можно приобрести в магазинах бытовой техники и на маркетплейсах.