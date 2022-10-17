Ростех представил первый защищенный роутер на процессоре Байкал

Госкорпорация Ростех представила российские роутеры с повышенной защитой на базе процессоров «Байкал BE-T1000».

Новинки оснащены PoE-портами, которые одновременно подпитывают роутер и передают данные. Также к ним можно подключить жёсткие диски и другие устройства для расширения функциональности.

Производитель отмечает, что роутеры предназначены на организации с численностью до 50 сотрудников.

Устройства уже находятся в серийном производстве. До конца года их планируют выпустить в размере 5 тысяч штук. Стоимость пока не раскрывается.

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