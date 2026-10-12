В России могут разрешить использовать зарубежные GPU для государственных ИИ-систем
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В России могут разрешить использовать зарубежные GPU для государственных ИИ-систем

Исключение хотят сделать для мощных ускорителей, российских аналогов которых пока нет.
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Редакция The GEEK сегодня в 18:12
В России могут разрешить использовать зарубежные GPU для государственных ИИ-систем

Рабочая группа при правительстве предложила временно снять часть ограничений на использование зарубежных графических ускорителей в государственных ИИ-системах и на объектах критической информационной инфраструктуры.

Сейчас на значимых объектах КИИ разрешено использовать преимущественно доверенные российские программно-аппаратные комплексы. Однако, по мнению рабочей группы, отечественных GPU сопоставимой с зарубежными решениями производительности пока недостаточно.

Предлагается разрешить использовать иностранные ускорители для обучения и работы российских ИИ-моделей, если Минпромторг подтвердит отсутствие подходящего отечественного аналога. При этом должны применяться дополнительные меры защиты информации, согласованные с ФСБ.

Исключение планируют сделать временным. Оно будет действовать до появления в российских реестрах отечественных GPU и ускорителей, способных обеспечить необходимую производительность для крупных ИИ-моделей.

В Минцифры сообщили, что предложения пока официально не поступили и потребуют согласования с профильными ведомствами. Окончательного решения на данный момент нет.

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