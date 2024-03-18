Российский производитель анонсировал выход портативной ретро-консоли Port 4000

Компания Retro Genesis выпустит на российский рынок портативную игровую приставку Port 4000. Консоль получила IPS-экран на 4,3 дюйма и аккумулятор высокой ёмкости, способный проработать до 5 часов непрерывно.

По словам производителя, Port 4000 оснащена быстрой ОС с простым загрузчиком собственных игр и отзывчивым меню. Консоль поддерживает игры от PS1, NeoGeo, SNES, Genesis, NES, Arcade, CPS1-2, GameBoy, GameBoy Color и Gameboy Advance.

Ключевые характеристики Retro Genesis Port 4000:

4,3-дюймовый IPS экран

Цвет консоли в стиле техники 90-х годов – античный белый

Более 11000 встроенных игр, 1500 на русском языке

Интуитивно понятное навигационное меню

Поддерживаемые системы: PS1, NeoGeo, SNES, Genesis, NES, Arcade, CPS1-2, GameBoy, GameBoy Color, Gameboy Advance

15 кнопок управления и аналоговый стик

Поддержка microSD карты памяти до 128 ГБ

Физические кнопки для регулировки звука

Сохранение/загрузка, 5 слотов на игру

Возможность запуска дополнительных игр из Проводника

Подключение к ТВ через HDMI (разъем miniHDMI)

2 полноразмерных разъема USB для подключения контроллеров

Разъем для наушников 3,5 мм джек

В Retro Genesis Port 4000 уже встроено 11 тысяч игр и более 1500 проектов на русском языке. Если этого мало, то через встроенный порт MicroSD можно запускать собственные игры, которых нет на консоли. Также имеется поддержка подключения к ТВ через miniHDMI и возможность подключения геймпадов через встроенный полноразмерный USB.