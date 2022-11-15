Российские магазины закрывают бренд-зоны Apple в пользу китайских брендов

Российские магазины электроники начали отказываться от бренд-зон Apple. Вместо них появляются аналогичные зоны китайских компаний. Так, в одном из магазинов «М.Видео» появилась зона Xiaomi, хотя техника из Купертино в продаже всё ещё есть.

Помимо этого, открываются бренд-зоны Hisense, Grundig, realme, Tecno и других компаний — за последний год около тысячи только в «М.Видео-Эльдорадо».

В «МегаФоне» витрины Apple ещё есть, но оператор уже готовит им замену — realme и Tecno. Это указывает, что китайские компании активно инвестируют в бренд-зоны, тогда как Apple перестала инвестировать в рынок РФ.

Не исключено, что в будущем это приведёт к полному уходу Apple из страны. Будет ли в этом случае продаваться в России техника компании — большой вопрос.