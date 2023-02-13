Роскомнадзор запустил автоматическую систему поиска запрещенного контента Окулус

Специалисты Роскомнадзора внедрили новую систему мониторинга Окулус, которая автоматически ищет нарушения законодательства в фото и видео на сайтах. Ранее, анализ запрещенного контента проводился вручную.

Сообщается, что Окулус успешно прошел тестирование в декабре 2022 года и начал интегрироваться в инструменты мониторинга Роскомнадзора в январе 2023 года.

К 2025 году систему планируют дополнительно улучшить, чтобы она могла детально анализировать действия пользователей в интернете.