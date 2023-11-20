Роскомнадзор будет блокировать ресурсы с ЛГБТ-пропагандой в фильмах

Роскомнадзор совместно с ассоциацией «Медиа-коммуникационный союз» и представителями антипиратского меморандума согласовали механизм блокировки пиратских ресурсов, которые публикуют запрещённый в России контент с ЛГБТ-пропагандой.

Сообщается, что правообладатели должны будут сами отправлять в РКН ссылки на пиратские копии фильмов, которые попали под запрет пропаганды нетрадиционных отношений. На данный момент в список запрещённых кинокартин уже занесено 15 фильмов, но какие, источник не сообщает.

Ранее за нарушение закона о запрете в России пропаганды ЛГБТ привлекали к ответственности только легальные видеосервисы, среди которых «Кинопоиск», Premier, Start, «Триколор» и «иви». За несоблюдение вышеупомянутого закона предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для физлиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юрлиц.