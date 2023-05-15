Портативная консоль Asus ROG Ally без проблем запускает игры PS3, Xbox 360 и Nintendo Switch

11 мая была представлена портативная игровая консоль Asus ROG Ally, которая оборудована мощной APU AMD Ryzen Z1 с поддержкой инструкций AVX-512. Это положительно сказывается на работе эмуляторов и позволяет запускать игры с высокой производительностью.

Канал ETA Prime продемонстрировал возможности ROG Ally в своем видео. С помощью эмулятора Dolphin, предназначенного для запуска игр с GameCube и Wii, консоль способна запускать проекты в разрешении 1080p при стабильных 60 fps при энергопотреблении в 7 Вт. Также отлично работают эмуляторы PCSX2 (для игр с PlayStation 2) и PPSSPP (для игр с PSP). Например, игра God of War Chains of Olympus запускается с частотой 60 fps при энергопотреблении 7 Вт. На консоли легко запускаются и игры с эмулятора 3DS Citra.

Производительность на эмуляторе Xbox 360 сильно зависит от конкретной игры. Например, в игре Forza Motorsport 2 консоль Asus ROG Ally достигает более 80 fps при энергопотреблении около 18 Вт, в то время как в игре RDR производительность составляет только 30 fps при энергопотреблении 30 Вт. Эмулятор Nintendo Switch Yuzu обеспечивает 30 fps при энергопотреблении 15 Вт.

Asus ROG Ally также позволяет запускать игры с PlayStation 3 с помощью эмулятора RPCS3. Например, в игре Tekken 6 при энергопотреблении 15 Вт консоль работает с частотой 60 fps, а в игре Demon’s Souls — с частотой 30 fps. В игре God of War 3 при энергопотреблении 30 Вт можно играть с частотой 60 fps с небольшими просадками. Важно отметить, что консоль Asus ROG Ally показывает более высокую производительность в этой игре по сравнению с конкурентом Steam Deck.