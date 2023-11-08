Bloomberg: GTA 6 могут анонсировать уже на этой неделе

Rockstar Games планирует анонсировать Grand Theft Auto 6 уже на этой неделе, рассказал автор Bloomberg Джейсон Шрайер со ссылкой на анонимные источники, знакомые с планами студии.

По его словам, полноценный анонс новой части культовой серии «великого автоугонщика» состоится до 10 ноября, а дебютный трейлер выйдет уже в декабре 2023 года. Его приурочат к 25-летию основания студии Rockstar. При этом других подробностей Шрайер не представил.

Данная информация отличается от той, которую в конце октября раскрыл инсайдер LegacyKillaHD. Его источники в компании сообщили, что у разработчиков нет жестких дедлайнов, поэтому они не спешат анонсировать игру. По его оценкам, в лучшем случае представить игру могут только в 2025 году.