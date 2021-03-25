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Новости

Rockstar Games начала набирать новых сотрудников для GTA 6

Rockstar Games объявила о наборе новых сотрудников. Студия разместила множество вакансий практически во все подразделения, где находится компания.

Скриншот с сайта Rockstar Games

Стоит предположить, что Rockstar Games собирает команду для работы над новым масштабным проектом и скорее всего им станет GTA 6. Дата анонса остаётся неизвестной. Ведь сейчас компания хорошо зарабатывает на внутриигровых покупках от GTA Online.

Кроме того, в этом году будет выпущен ремастер GTA V для PlayStation 5 и Xbox Series X. Игра получит значительные технические и графические улучшения, что поможет проекту долгое время оставаться актуальным до выхода следующей части.

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Источник:
The GEEK, Rockstar Games
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