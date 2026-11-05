Масштаб интерфейса iPhone Duo нельзя изменить без сброса
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Владельцам iPhone Duo приходится стирать все данные для изменения масштаба интерфейса

При настройке доступны три варианта размера текста и значков.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:03
Владельцам iPhone Duo приходится стирать все данные для изменения масштаба интерфейса

Владельцам складного iPhone Duo приходится полностью стирать данные, чтобы изменить масштаб интерфейса после первичной настройки. Ограничение действует только на этой модели.

Во время настройки система показывает экран с тремя вариантами оформления — Default, Medium и Large. Они определяют размер текста и системных значков. По данным пользователей, после завершения настройки этот выбор исчезает из меню.

На остальных iPhone масштаб можно поменять в любой момент в настройках. На Duo соответствующий пункт после первоначального выбора недоступен.

Владельцам iPhone Duo приходится стирать все данные для изменения масштаба интерфейса

О проблеме рассказал пользователь Reddit под ником earthdog. По его словам, старший консультант поддержки Apple подтвердил, что отдельного переключателя сейчас нет. Единственный обходной путь — стереть контент и настройки, перезагрузить телефон и пройти настройку заново: тогда варианты оформления появятся снова.

Стирание удаляет приложения, данные и все персональные настройки, поэтому телефон придётся настраивать заново. На iOS 27.2 переключатель по-прежнему отсутствует. Намеренно ли Apple ограничила настройку или это ошибка, неизвестно.

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