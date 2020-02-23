GTA V выйдет на PlayStation 5 в 2021 году

Sony и Rockstar Games анонсировали переиздание Grand Theft Auto V для консоли нового поколения PlayStation 5. Игру улучшат в техническом и графическом плане, а также обещают повысить производительность.

Обновлённую GTA V можно будет загрузить бесплатно в течение трёх месяцев после релиза. Также владельцы PS5 получат эксклюзивный контент для GTA Online.

На презентации был показан новый трейлер со всеми вышедшими дополнениями для онлайн-режима. Поэтому чего-то нового ожидать от игры не стоит.

Начиная с сегодняшнего дня подписчики PlayStation Plus играющие в GTA Online на PS4 будут получать миллион GTA-долларов за каждый месяц игры до релиза переиздания на PlayStation 5.

GTA V для PlayStation 5 дебютирует во второй половине 2021 года.