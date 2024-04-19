Роботы-пылесосы HONOR CHOICE Robot Cleaner R2s, R2s Plus и R2s Lite с лазерной навигацией добрались до России

В российских магазинах появились новые роботы-пылесосы HONOR CHOICE Robot Cleaner R2s, R2s Plus и R2s Lite. Они оснащены LIDAR-навигацией, увеличенной мощностью всасывания, ёмкими батареями и поддержкой голосового помощника Алиса. Робот-пылесос R2s Plus также имеет станцию самоочистки.

HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 Plus

Серия HONOR CHOICE Robot Cleaner R2s использует лазерную навигацию для создания карты со скоростью 1800 операций в секунду и покрытием более 85% помещения. Система обнаружения препятствий и интеллектуальные алгоритмы планирования маршрута обеспечивают высокую точность карты и оптимизацию уборки с учётом расположения предметов в комнатах.

HONOR CHOICE Robot Cleaner R2s и HONOR CHOICE Robot Cleaner R2s Lite

С помощью мобильного приложения HONOR AI Space можно настроить график, порядок уборки, силу всасывания и параметры влажной уборки для каждой комнаты, а также установить запретные зоны. Новые роботы-пылесосы также поддерживают голосовое управление через Алису.

Обновлённая серия HONOR CHOICE Robot Cleaner R2s получила увеличенную мощность всасывания до 5000 Па. Роботы-пылесосы оснащены литий-ионными аккумуляторами ёмкостью до 3200 мА·ч, что позволяет им работать до 100 минут без подзарядки, а время полной зарядки составляет менее 4,5 часов.

Обновлённая серия роботов-пылесосов HONOR CHOICE Robot Cleaner R2s поступила в продажу в магазинах М.Видео, Эльдорадо и DNS. Цены на модели HONOR CHOICE Robot Cleaner R2s Lite, Robot Cleaner R2s и Robot Cleaner R2s Plus составляют 19 990, 22 990 и 31 990 рублей соответственно. До 30 апреля действует специальное предложение — скидка до 4000 рублей на покупку.