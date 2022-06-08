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Новости

Появились качественные рендеры Xiaomi 12 Ultra

Популярный инсайдер OnLeaks опубликовал качественные рендеры грядущего флагманского смартфона Xiaomi 12 Ultra с камерами Leica.

По данным инсайдера, Xiaomi 12 Ultra будет оснащаться четырьмя камерами на задней панели, включая основной сенсор на 50 Мп, перископ на 48 Мп, сверхширокоугольный модуль на 48 Мп и телефото на 8 Мп. Фронтальный модуль получит разрешение в 20 Мп.

По слухам, смартфон получит 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей с закруглёнными краями, разрешением 1440×3200 точек и частотой обновления 120 Гц. Также Xiaomi 12 Ultra станет первым смартфоном на чипсете Snapdragon 8+ Gen 1.

Анонс Xiaomi 12 Ultra ожидается в июле 2022 года.

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Источник:
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