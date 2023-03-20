Ремонт PlayStation в России может занять более двух месяцев

Гарантийный ремонт игровых консолей PlayStation может занять два месяца и более. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на один из авторизованных сервисных центров (АСЦ).

Одной из основных причин называют усложнившуюся логистику запчастей. Также затрудняют ремонт различные модификации PS, которые не имеют внешних отличий между собой, но оснащаются разными компонентами.

При этом юристы напоминают, что на устранение недостатков даётся максимум полтора месяца.

Значительно влияют на ситуацию неавторизованные сервисы, которые готовы производить ремонт в день обращения или значительно меньшие сроки. Их возможности значительно отличаются от авторизированных АСЦ.