Ноутбуки RedmiBook Pro 2022 на AMD Ryzen 7 6800H поступили в продажу

Недавно была анонсированы серия ноутбуков RedmiBook Pro 14 2022 Ryzen Edition с экраном на 14 дюймов и RedmiBook Pro 15 2022 Ryzen Edition с 15 дюймами. Сегодня они поступили в продажу в Китае.

Ноутбук RedmiBook Pro 14 2022 выделяется экраном с разрешением 2,5К и частотой обновления 120 Гц. Старшая версия RedmiBook Pro 15 2022 обладает дисплеем с разрешением 3,2К с кадровой частотой 90 Гц, а за его охлаждение отвечает система состоящая их трёх тепловых трубок и двух вентиляторов.

Стоимость RedmiBook Pro 14 2022 Ryzen Edition:

Ryzen 5 6600H, 16 ГБ ОЗУ, SSD 512 ГБ – $675;

Ryzen 7 6800H, 16 ГБ ОЗУ, SSD 512 ГБ – $765.

Стоимость RedmiBook Pro 15 2022 Ryzen Edition:

Ryzen 5 6600H, 16 ГБ ОЗУ, SSD 512 ГБ – $705;

Ryzen 7 6800H, 16 ГБ ОЗУ, SSD 512 ГБ – $795;

Ryzen 5 6600H, 16 ГБ ОЗУ, SSD 512 ГБ, GeForce RTX 2050 – $885;

Ryzen 7 6800H, 16 ГБ ОЗУ, SSD 512 ГБ, GeForce RTX 2050 – $975.

Появятся ноутбуки на европейском рынке пока неизвестно.

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