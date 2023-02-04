Redmi Smart Band 2 стал доступен для покупки в Европе

Redmi Smart Band 2, фитнес-браслет с дизайном похожим на Xiaomi Smart Band 7 Pro, теперь доступен для покупки в Европе.

Гаджет оснащен дисплеем 1,47 дюйма и более чем 100 циферблатами для персонализации. Толщина корпуса составляет 9,99 мм, вес 14,9 г.

Аккумулятор на 210 мАч обеспечивает 14-дневную автономную работу при типичном использовании. Корпус обеспечивает защиту от воды 5 ATM. Соединение со смартфоном осуществляется через Bluetooth 5.1 BLE.

Из функций: мониторинг пульса, отслеживание SpO2, качества сна, и распознавание более 30 спортивных режимов.

Цена 29,99 евро (~2300 рублей), в будущем вырастет до 34,99 евро (~2700 рублей).