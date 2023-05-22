Redmi выпустит еще одну вариацию популярного Redmi K60

Redmi готовит к выходу новые версии популярного Redmi K60. Производитель планирует выпустить еще одну вариацию с 16 Гб оперативной и 1 Тб флеш-памяти. На данный момент топовая версия имеет 16/512 Гб соответственно.

Помимо этого, компания дополнит серию смартфоном с 16 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти, а стоимость на 16/512 ГБ — снизит. Все ценники Redmi назовет завтра, 23 мая.

В Китае Redmi K60 имеет большую востребованность у пользователей. Устройство обладает 6,67-дюймовым OLED дисплеем с разрешением 2K, процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1, аккумулятором на 5500 мАч + поддержкой 67-ваттой проводной и 30-ваттной беспроводной зарядок. Стоимость K60 стартует с $370.