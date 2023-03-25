Redmi представила сверхбюджетныe Redmi A2 и A2+ для глобального рынка

Redmi выпустила для глобального рынка два сверхбюджетных смартфона Redmi A2 и Redmi A2+. Различаются новинки наличием сканера отпечатка пальца, как это было и в первой версии Redmi A1 и A1+.

В остальном устройства идентичны: 6,52-дюймовой IPS дисплей с разрешением 1600×720 пикселей. Процессором служит MediaTek Helio G36, емкость батареи составляет 5000 мАч + поддержка 10-ваттной зарядки. Однако, заряжаются смартфоны через порт microUSB. Есть еще стандартный разъем для наушников, Wi-Fi 2,4 ГГц и Bluetooth 5.0.

Основная камера наделена 8 Мп, также есть дополнительный датчик QVGA. У фронталки — 5 Мп.

Redmi A2 и Redmi A2+ работают на Android 12 Go Edition. Объем оперативной памяти 2/3 Гб, встроенной 32 Мп.

Стоимость Redmi A2 и Redmi A2+ на сайте Xiaomi пока не указана, но она ожидается в районе $115/€109.