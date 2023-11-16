Redmi Note 13R Pro — дизайн и ключевые характеристики раскрыты до анонса

На прошлой неделе Xiaomi представила Redmi 13C, который стал первым смартфоном 13-й серии Redmi, а сегодня появилась информация о следующем представителе этой линейке — Redmi Note 13R Pro.

Источником утечки стал китайский оператор China Telecom, который до анонса Redmi Note 13R Pro опубликовал его ключевые технические характеристики на своём веб-сайте. Согласно предоставленной информации, смартфон получит 6,67-дюймовым дисплей, который, как предполагается, будет OLED-панелью с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Мы также получаем подтверждение о наличие 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб хранилища, а также аккумуляторе ёмкостью 5000 мАч и ОС Android 13.

Основной блок камер оснащён двумя сенсорами, из которых: главный на 108-мегапикселей и дополнительный на 2 Мп. Фронтальная камера размещена в вырезе по центру экрана и получила разрешение на 16 Мп. Габариты устройства составляют 161,11 × 74,95 × 7,73 мм, масса — 174 грамма. В перечне не указан какой у смартфона установлен чип, но ожидается, что за вычислительные возможности будет отвечать однокристальная система MediaTek Dimensity 6080.

У оператора China Telecom стоимость Redmi Note 13R Pro за конфигурацию 12/256 Гб указана в размере 1999 юаней (24 550 ₽). Ожидается, что презентация смартфона состоится 20 ноября.